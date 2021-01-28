Оскандалившийся из-за проверки по "дятловцам" прокурор стал ответственным за свердловские леса

Бывший замглавы управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Андрей Курьяков получил пост в правительстве Свердловской области.

Как сообщается на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии региона, Курьяков занял должность заместителя министра Алексея Кузнецова. Также экс-прокурор назначен директором департамента лесного хозяйства.

Напомним, Андрей Курьяков был уволен из уральского управления Генпрокуратуры в ноябре прошлого года. Сообщалось, что претензии к нему начали копиться в тот момент, когда он якобы попытался "устроить" свою супругу в прокуратуру, лоббируя ее на пост прокурора Екатеринбурга.

Позже Курьяков, не имея санкций руководства, выступил на пресс-конференции, сообщив, что группа Игоря Дятлова погибла в результате схода лавины. Участник поисков Сергей Согрин тогда подверг эту версию острой критике.