В Миассе пожарные эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за пожара в подвале

В Миассе произошел пожар в пятиэтажном доме. Пожарные из зоны задымления эвакуировали четверых взрослых и четверых детей, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в подвале дома по проспекту Автозаводцев поступило вечером 27 января. Пожар был в подвале, но два подъезда были задымлены. Из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек.

"Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона приступили к проверке помещений на наличие людей. Из зоны задымления пожарные при помощи спаскомплектов вывели четверых взрослых и четверых детей", - рассказали в пресс-центре.

Пожар ликвидировали. По предварительным данным, горели старые деревянные кладовые, вещи и мусор на площади 25 кв. метров. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям.