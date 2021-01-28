Депутат Сопчук обжалует изъятие у него активов на 38 млрд

Депутат Госдумы Сергей Сопчук намерен обжаловать решение суда о конфискации активов в 38 млрд рублей.

Парламентарий заявил, что не нарушал закон в статусе депутата. По его словам, после избрания в парламент в 2016 году он полностью прекратил коммерческую деятельность.

"Все, что сейчас происходит, я считаю необоснованным и несправедливым, такие решения не имеют под собой фактического подтверждения", - сказал Сопчук РБК.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре заявили, что Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год владел ООО "Терней Золото", имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений "Салют" и "Приморское".

Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре, прокуратура считает, что депутат сделал это фиктивно.