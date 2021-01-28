Геноцид, которого не было? В Казахстане сорвали продажу книги российского историка

Историк Дмитрий Верхотуров на днях провёл презентацию своей книги "Казахский геноцид, которого не было". Исследование, в котором доказывается, что голод начала тридцатых годов не был спланированным решением советского руководства, уже успело вызвать негодование казахских националистов. Из-за их обращений и угроз от продажи работы Верхотурова отказался магазин "Флип.кз".

Согласно точке зрения Дмитрия Верхотурова, причиной массового голода была не коллективизация, а ожесточённая политическая борьба и сопротивление баев, проходившее как открыто в форме вооружённых восстаний, так и скрыто в виде разнообразного саботажа. При этом баи убивали и рядовых казахов, участвовавших в создании колхозов.

Историк называет цифру в 3 млн погибших от голода ложной, придуманной по политическим соображениям. По его оценкам, количество умерших с 1931 по 1935 гг. составило 650 тыс. человек. Цифра значительная, однако сейчас различным силам выгодно увеличивать её, чтобы использовать трагедию для "объединения казахской нации". "Идеями светлого будущего казахов не сплотить, там велика социальная пропасть, разница между городскими жителями и сельскими и т.д. А здесь можно показать, будто деды страдали одинаково", - отметил Дмитрий Верхотуров.

Завышенные оценки строятся на том, будто перепись 1926 г. была неправильной, и казахов накануне тридцатых годов, на самом деле, жило гораздо больше. Однако эта перепись была весьма подробной и существовала не в вакууме, на её основе проводилась реформа административного деления, так что нет поводов сомневаться в достоверности данных.

Более того, по документам, имеющимся в московских архивах, можно проследить убыль поголовья скота. В Казахстане имело место такое явление, как откочёвки — когда недовольные советской властью перебирались в другие советские республики, а то и вовсе за границу. Такие эмигранты, разумеется, не попадали в последующие переписи и сейчас зачастую их учитывают в числе погибших, хотя они пережили голод, а кто-то даже со временем вернулся на родину. Более того, родные места люди покидали не просто так, но и уводили с собой скот. Только в одном из случаев пограничники отбили около тридцати тысяч голов, а значит, одной из причин сокращения поголовья был угон животных врагами советской власти за пределы Казахстана. Также Дмитрий Верхотуров выдвигает гипотезу о намеренном заражении скота — своеобразной бактериологической войне.

Само название книги, говорящее о том, что голод ещё не означает автоматически геноцида, встретило гневную критику в среде казахских националистов, а вот учёные Казахстана, как отмечает российский исследователь, пока стараются отмалчиваться и никак не комментируют его работу, хотя в местных архивах должны сохраниться материалы, проливающие свет на проведение коллективизации на низовом уровне.

Напомним, в последние несколько лет в Казахстане заметно оживились сторонники гипотезы об Ашаршылыке — местном варианте "голодомора", при котором большевики якобы намеренно старались уничтожить казахский народ. Памятные мероприятия проходят при участии украинских дипломатов, а вопрос о признании голода именно геноцидом поднимается депутатами парламента Казахстана. Альтернативную точку зрения можно услышать гораздо реже — и случай с магазином "Флип.kz" весьма показателен. Уже хотя бы поэтому публикация книги Дмитрия Верхотурова и сама дискуссия вокруг неё представляются чрезвычайно полезными.