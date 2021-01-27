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Для богатых россиян могут создать отдельную налоговую инспекцию

С 1 февраля в структуре налоговых органов будет создана специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, речь идет о россиянах, доход которых превышает 500 млн руб. Работа с ними требует особых компетенций, поскольку приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными договорами в области налогообложения.

Инспекция получит название "Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10"

"В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера", — пояснили в службе.


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Для богатых россиян могут создать отдельную налоговую инспекцию

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Теги: ФНС, налоговая инспекция, богатые



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