Руководитель реготделения "Справедливой России" сохранит свою должность после объединения партий

Председатель совета регионального отделения "Справедливой России" Вероника Куликова в своем Facebook прокомментировала объединение справедливороссов с партиями "За правду" и "Патриоты России", передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что 22 февраля партии проведут съезды. "Патриоты России" и "За правду" объявят о ликвидации. После чего члены партий смогут написать заявления о вступлении в ряды "эсеров".

"Это вопрос желания. Рассматриваться заявления о вступлении будут на общих основаниях в соответствии с уставом партии. Никаких перевыборов руководителей региональных отделений СР конструкцией объединения не предусмотрено. Это окончательный алгоритм, нравится он кому-то или нет. После объединительного съезда мы будем готовы принять в нашу сплоченную команду тех, кто готов к конструктивной созидательной работе, которой впереди у нас много. Полагаю, что на этом слухи и домыслы вокруг объединения можно считать исчерпанными", - заявила Куликова.

Новость о скором объединении партий появилась в конце прошлого года. Ранее, в ноябре, уже сообщалось, что Администрация президента России инициирует объединение "Справедливой России" и малых партий, таких как "Родина" и партия "За правду", чтобы "утилизировать небольшие партийные проекты".