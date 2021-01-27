27 Января 2021
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Никита Исаев (2018) | Фото:Россия1

Издание Bellingcat заявило о причастности к смерти Никиты Исаева сотрудников ФСБ

Расследовательское издание Bellingcat опубликовало масштабный материал о том, что сотрудники ФСБ, которых ранее обвиняли в покушении на Алексея Навального, якобы могли быть причастны к убийству политического деятеля Никиты Исаева и еще двух человек, сообщает Baza.

В базе данных перелетов сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, расследователи обнаружили семь совпадений по городу и дате поездки в течение последнего года его жизни. Совпадений по последней поездке Исаева в Тамбов нет, но метаданные телефона одного из участников группы показывают, что он был в городе в одно время с политиком. По мнению авторов исследования ФСБшники якобы использовали другие имена, либо доехали до Тамбова из Москвы на автомобиле.

В качестве причин убийства издание выдвинуло гипотезу, что Исаев мог работать на Службу вешней разведки, и якобы поводом для убийства стали некие действия, интерпретированные спецслужбами, как предательство. Однако авторы расследования подчеркнули, что никаких данных, подтверждающих эту гипотезу у них нет.

Как сообщало Накануне.RU, Никита Исаев возвращался в столицу из рабочей поездки в Тамбов. Плохо ему стало в поезде. Он скончался еще до прибытия медиков - врачи, которые приехали на станцию Узуново констатировали смерть. Его тело доставили на авелецкий вокзал.

По предварительным данным, у политика и экономиста были проблемы с сердцем.

Никита Исаев являлся также лидером общественно-политического движения "Новая Россия", работал в правительстве Ивановской области, Министерстве регионального развития и Госкомитете по делам молодежи.

На момент смерти Исаеву был 41 год.

В СКР заявили, что смерть Исаева не носит криминальный характер.

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Издание Bellingcat заявило о причастности к смерти Никиты Исаева сотрудников ФСБ

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Теги: Никита Исаев, ФСБ, смерть



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