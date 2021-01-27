27 Января 2021
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шаман, погром (2021) | Фото: t.me/novosyolov

В квартире погром, на полу кровь: якутского шамана Габышева забрали в психушку

Якутский шаман Александр Габышев вновь попал в психиатрическую больницу. Как сообщают Telegram-каналы, к Габышеву нагрянули сотрудники правоохранительных органов.

Они якобы взломали дверь и забрали шамана. Сообщается, что дома у него остался погром, а на полу - кровь.

шаман, погром(2021)|Фото: t.me/novosyolov

шаман, погром(2021)|Фото: t.me/novosyolov

Недавно шаман объявил новый поход на Москву. Первый был объявлен летом 2019 года. Шаман шел из Якутии в Москву, по его выражению, якобы "изгонять дьявола из президента". Ранее после задержания спутников шамана в Улан-Удэ начались протесты, переросшие в массовые акции против итогов выборов.

Габышева задержали 19 сентября на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым.

В начале июня 2020 г. житель Якутии, называющий себя шаманом-воином, был задержан и принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу. Ранее в Госдуме попросили Минздрав проверить корректность оценки психического состояния якутского шамана. Мэр Якутска Сардана Авксентьева выступила в поддержку Габышева.

В итоге Верховный суд Якутии удовлетворил ходатайство защиты о проведении новой психолого-психиатрической экспертизы.

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В квартире погром, на полу кровь: якутского шамана Габышева забрали в психушку

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Теги: шаман, погром, Александр Габышев



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