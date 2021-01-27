27 Января 2021
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Политика Центральный ФО В России Москва
Несанкционированный митинг 23 января в Москве (2021) | Фото: t.me/teamnavalny_mos

К сторонникам Навального нагрянули с обысками из-за присутствия больных коронавирусом на митингах

В квартиру Алексея и Юлии Навальных, его пресс-секретаря Киры Ярмыш, студии "Навальный Live", а также ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) нагрянули силовики с обысками, сообщает "Коммерсантъ".

Следственные действия проходят в рамках дела ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Во время обысков были изъяты телефоны и ноутбуки

Сообщается, что брата Алексея Навального - Олега увезли с собой полицейские.

Как ранее сообщило МВД, дело по ст. 236 УК РФ было возбуждено после того, как на акцию 23 января пришли люди, имевшие положительный тест на коронавирус и нарушившие тем самым режим самоизоляции. Кто является фигурантами уголовного дела, в ведомстве не уточняли.

Власти Москвы сообщали, что участниками акции стали 19 человек с COVID-19. Наказание по ст. 236 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет за действия, которые привели к массовому заболеванию, пять лет — за смерть одного человека, семь лет — при смерти двух и более лиц.

Акции с требованием отменить арест Алексея Навального прошли 23 января почти в 200 российских городах. За день протестов по всей стране задержали более 3,7 тыс. человек, административные аресты и штрафы получили более 100 человек. СКР возбудил как минимум 21 уголовное дело.

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К сторонникам Навального нагрянули с обысками из-за присутствия больных коронавирусом на митингах

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Теги: Алексей Навальный, митинг, обыски, коронавирус



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