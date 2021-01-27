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Политика Крым Украина
Крым (2020) | Фото: Накануне.RU

Украина обратилась в Интерпол для розыска самолетов, выполняющих рейсы в Крым

Прокуратура Украины обратилась в украинское бюро Интерпола с запросом о розыске самолетов, которые выполняют рейсы в Крым. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению прокуратуры, полеты в Крым являются нарушением законодательства. По этой причине Украина также наложила заочный арест еще на 81 самолет.Ведомство обратилось в Интерпол "для внесения 109 ранее арестованных самолетов - нарушителей в базу международного розыска".

В марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом, считая его своей территорией. После этого полеты на полуостров Киев расценивает как нарушение правил международных полетов.

Отметим, что в 2020 г. федеральное авиационное управление США, отвечающее за полеты гражданских самолетов, разрешило самолетам американских авиакомпаний полеты в нескольких зонах воздушного контроля Симферополя.

Запрет был введен в 2014 году. Ведомство сочло, что уровень опасности для гражданского флота США в этой зоне стал меньше. Также в управлении отметили, что отмена запрета не означает признания Крыма российской территорией. Американские власти считают, что Украина "намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя".

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Украина обратилась в Интерпол для розыска самолетов, выполняющих рейсы в Крым

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Теги: Украина, Интерпол, полеты в Крым, самолеты



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