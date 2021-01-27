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Политика В России Москва
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев. (2020) | Фото: Всеволод Дмитриев / пресс-служба Мосгордумы

Мосгордума в первом чтении проголосовала за лишение мандата Олега Шереметьева

Мосгордума сегодня лишала мандата депутата от КПРФ Олега Шереметьева. Ранее Мосгорсуд подтвердил приговор районного суда, который приговорил парламентария к условному сроку, признав его виновным в мошенничестве. Сам Шереметьев себя виновным не признал, говорил о политической мотивации дела и его сфабрикованности.
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За отзыв у Шереметьева мандата в первом чтении проголосовали 26 депутатов ("Единая Россия", депутатская группа "Моя Москва" и Александр Соловьев из "Справедливой России") против – 17 (КПРФ, "Яблоко", депутаты Тимонов и Яндиев из "Справедливой России").

"Я испытываю огромное облегчение от того, что многих из вас мне теперь не придется называть коллегами, дискредитируя этим себя в собственных глазах и глазах избирателей. Ну, какие же из вас коллеги? Не надейтесь! Я никуда не денусь. Я не подведу своих избирателей и буду продолжать работать в своем округе. <…> Вы – раболепные слуги высоких постов. На выборы каждого из вас спонсоры потратили десятки миллионов, да и сейчас продолжают вкладывать немало", - обратился Шереметьев к тем, кто голосовал за его отставку.

Кирилл Щитов из "Единой России" заявил про уголовное дело и отставку Шереметьева: "Произошедшее - пятно на репутации Мосгордумы. Это второй случай за историю МГД. Но такое периодически происходит в регионах, иногда с представителями партии "Единая Россия" в том числе. Это урок для всех нас. Конечно, нам очень жаль. Мы всегда с пониманием и терпением относились к депутату Шереметьеву. Мы относились снисходительно, хотя он обзывал нас жуликами и ворами. Я представляю себе, что было бы, если бы сейчас отстраняли депутата от нашей партии. По-человечески мне жаль, что мы расстаемся на такой ноте".

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин заметил, что сфабриковать подобные дела можно в отношении очень многих: "Имущественные проблемы – это очень тонкая материя. Я считаю, что с самого начала [этого дела] надо было выходить на переговорный процесс. Раздули проблему, которая вылилась в уголовное дело. С такой точки зрения у нас есть очень много поводов для уголовных дел. Люди все живые, иногда приходится ошибаться".

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Мосгордума в первом чтении проголосовала за лишение мандата Олега Шереметьева

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Теги: мосгрдума, олег шереметьев, лишение мандата, уголовное дело



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