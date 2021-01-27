Жителям Красновишерска сделают перерасчет из-за неработающих в январе котельных

В Красновишерске сделают перерасчет из-за предоставления некачественной услуги по теплоснабжению 4,5 тысячам жителей города, которых обеспечивают теплом котельные №5 и №11, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства ЖКХ.

В январе из-за неполадок на котельных температура в домах горожан была ниже нормы. Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края вынесла предостережение компании "Теплосети".

"Специалисты ИГЖН регулярно совершали обходы во время устранения аварии и фиксировали низкую температуру в квартирах красновишерцев. Мы указали ООО "Теплосети" на то, что они обязаны сделать перерасчет добровольно. Если теплоснабжающая организация не предпримет никаких действий, то ей грозит проверка, а руководству предприятия – административный штраф. В дальнейшем Инспекция может добиваться перерасчета в суде. Жители не должны платить за услугу, которую получают ненадлежащего качества либо не получают совсем", - сообщил начальник ИГЖН Александр Евсюков.

Компания должна исполнить предостережение в срок до 1 февраля 2021 года. Исполнение предостережения находится на контроле.



Напомним, 12 января после наступления холодов в Красновишерске была снижена температура в домах, отапливаемых от городских котельных № 11 и № 5 (около 4,5 тысяч жителей). Для оперативного устранения последствий аварии на котельных были установлены дополнительные котлы. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в Красновишерск были направлены дополнительные бригады рабочих, а жители были снабжены электрическими обогревателями. Котельная № 11 заработала в штатном режиме 16 января, а котельная № 5 – 23 января.

Отметим, что из-за неполадок на котельных было возбуждено уголовное дело.