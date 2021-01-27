27 Января 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В думе Сургута озвучили сроки новой "мэрской" гонки

В думе Сургута прошли депутатские слушания. На них озвучены предварительные сроки нового конкурса на пост главы города, сообщил Накануне.RU информированный источник.
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"Документы на конкурс можно подавать 31 января – 14 февраля. Сам конкурс состоится 20 февраля. Но это предварительные данные – окончательные утвердят 29 января, когда будет заседание думы", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, 18 января стало известно, что в Сургуте оказались сорваны выборы мэра – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов, и теперь дума должна будет объявить о начале нового конкурса. Эксперты полагают, что причина может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, еще не найден. Следующее заседание думы, на котором объявят конкурс на должность главы города, состоится 29 января.

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В думе Сургута озвучили сроки новой "мэрской" гонки

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Теги: конкурс, глава сургута, документы, сальников, заявка, кандидат, срыв конкурса



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