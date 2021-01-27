В думе Сургута озвучили сроки новой "мэрской" гонки

В думе Сургута прошли депутатские слушания. На них озвучены предварительные сроки нового конкурса на пост главы города, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Читайте также: Будущему мэру Сургута ищут зама на сайте вакансий

"Документы на конкурс можно подавать 31 января – 14 февраля. Сам конкурс состоится 20 февраля. Но это предварительные данные – окончательные утвердят 29 января, когда будет заседание думы", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, 18 января стало известно, что в Сургуте оказались сорваны выборы мэра – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов, и теперь дума должна будет объявить о начале нового конкурса. Эксперты полагают, что причина может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, еще не найден. Следующее заседание думы, на котором объявят конкурс на должность главы города, состоится 29 января.