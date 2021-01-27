Андрей Фурсов: Возвращение Навального - это черная метка

27 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Алексей Навальный, возвращение в Россию (2021) | Фото: Настоящее Время, скриншот видео

Андрей Фурсов: Возвращение Навального - это черная метка

Возвращение Навального в Россию было приурочено к инаугурации Джо Байдена. США таким образом послали нам черную метку. Такое мнение высказал историк Андрей Фурсов на "День ТВ".
Читайте также:

Он обратил внимание на то, что за Навального встал грудью весь Запад. При этом разговоры о том, что Запад тем самым отстаивает какие-то ценности, "копейки не стоят", поскольку они не выступают за освобождение, например, Николая Платошкина.

"Ясно совершенно, что перед нам чужой инструмент. И еще одна вещь становится очевидной. Навального больше всего поддерживает молодежь. Лет десять тому назад я написал статью о "реформе" образования, в которой прокомментировал фразу тогдашнего министра образования Фурсенко, что пороком советской школы было то, что она готовит творца, а нужно готовить квалифицированного потребителя. Я написал, что квалифицированный потребитель не способен критически анализировать ситуацию и пойдет за тем, кто покажет ему красивую обертку. И этими "реформами" режим готовит своих могильщиков. Прошло десять лет, и те, кого называют школота, которые выросли в ЕГЭизированной школе, где не учат думать, и в обществе, где ценят больше всего потребление, - вот они и оказались клиентурой Навального и тех сил, которые за ним стоят. Вот так бумеранг вернулся к тем, кто его запустил", - сказал Фурсов.

Он прогнозирует, что ситуацию будут расшатывать, и очень многое зависит от единства общества. Однако тут есть большая проблема.

"Дом, разделившийся в самом себе, не устоит. А как обеспечить единство олигархов и богатеев и основной массы населения? Если власть эту проблему не решит, будет очень худо", - заключил ученый.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Андрей Фурсов: Возвращение Навального - это черная метка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Фурсов, Алексей Навальный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети