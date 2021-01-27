Андрей Фурсов: Возвращение Навального - это черная метка

Возвращение Навального в Россию было приурочено к инаугурации Джо Байдена. США таким образом послали нам черную метку. Такое мнение высказал историк Андрей Фурсов на "День ТВ".

Он обратил внимание на то, что за Навального встал грудью весь Запад. При этом разговоры о том, что Запад тем самым отстаивает какие-то ценности, "копейки не стоят", поскольку они не выступают за освобождение, например, Николая Платошкина.

"Ясно совершенно, что перед нам чужой инструмент. И еще одна вещь становится очевидной. Навального больше всего поддерживает молодежь. Лет десять тому назад я написал статью о "реформе" образования, в которой прокомментировал фразу тогдашнего министра образования Фурсенко, что пороком советской школы было то, что она готовит творца, а нужно готовить квалифицированного потребителя. Я написал, что квалифицированный потребитель не способен критически анализировать ситуацию и пойдет за тем, кто покажет ему красивую обертку. И этими "реформами" режим готовит своих могильщиков. Прошло десять лет, и те, кого называют школота, которые выросли в ЕГЭизированной школе, где не учат думать, и в обществе, где ценят больше всего потребление, - вот они и оказались клиентурой Навального и тех сил, которые за ним стоят. Вот так бумеранг вернулся к тем, кто его запустил", - сказал Фурсов.

Он прогнозирует, что ситуацию будут расшатывать, и очень многое зависит от единства общества. Однако тут есть большая проблема.

"Дом, разделившийся в самом себе, не устоит. А как обеспечить единство олигархов и богатеев и основной массы населения? Если власть эту проблему не решит, будет очень худо", - заключил ученый.