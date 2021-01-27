27 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
Подозреваемый в покушение на убийство девушки в Екатеринбурге (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Уралец, отрезавший женщине пальцы, ранее уже покушался на жизнь несовершеннолетней

Жителю Екатеринбурга, отрезавшему пальцы женщине у дома №2 на ул. Краснофлотцев (Уралмаш), предъявлено обвинение в еще одном покушении на убийство. В данном случае речь идет о тогда еще несовершеннолетней девушке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, инцидент произошел 8 сентября 2020 г. Тогда 25-летний Александр С., находясь на остановочном комплексе на Проспекте Ленина в Екатеринбурге, заметил девушку 2002 г.р., к которой у него внезапно возникла личная неприязнь. Мужчина проследовал за подростком в автобус, вышел вместе с ней на остановке в Верх-Исетском районе и зашел вместе в подъезд дома на Соболева, где и причинил потерпевшей колото-резаные ранения в область спины и живота. После этого нападавший скрылся с места преступления. К счастью, жизнь потерпевшей была спасена благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи.

Напомним, второй инцидент произошел 8 января у дома на улице Краснофлотцев, 2. Злоумышленник пытался отобрать у жертвы сумку, между ними завязалась борьба. Из-за того, что женщина не отпускала вещь, грабитель выхватил нож и отсек ей пальцы. В ближайшее время он пройдет психиатрическую экспертизу.

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Уралец, отрезавший женщине пальцы, ранее уже покушался на жизнь несовершеннолетней

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Теги: грабитель, Уралмаш, Екатеринбург



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