Текслер возглавит наблюдательный совет Федерации бокса Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер возглавит наблюдательный совет Федерации бокса Челябинской области. Об этом стало известно на встрече главы региона с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер и Умар Кремлев обсудили развитие бокса в регионе

"Есть идеи, связанные с перезагрузкой Федерации бокса в Челябинской области. Хотелось бы, чтобы наших челябинских боксеров в сборной страны становилось больше", – отметил глава региона.

Основной задачей, по словам губернатора, является развитие детско-юношеского спорта. В Челябинске планируется построить объект олимпийского уровня, куда могли бы приезжать спортсмены на тренировочные сборы. Умар Кремлев поддержал эту идею, отметив, что в регионе сильная школа бокса и есть возможности для того, чтобы сделать в Челябинске центр бокса.

Также на встрече обсуждалась возможность проведения чемпионата России среди женщин в Челябинске. Алексей Текслер подтвердил, что регион готов принять и поддержать этот турнир на своей территории.