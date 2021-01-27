27 Января 2021
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Общество Челябинская область
(2020) | Фото: Россети Урал

Текслер возглавит наблюдательный совет Федерации бокса Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер возглавит наблюдательный совет Федерации бокса Челябинской области. Об этом стало известно на встрече главы региона с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер и Умар Кремлев обсудили развитие бокса в регионе

"Есть идеи, связанные с перезагрузкой Федерации бокса в Челябинской области. Хотелось бы, чтобы наших челябинских боксеров в сборной страны становилось больше", – отметил глава региона.

Основной задачей, по словам губернатора, является развитие детско-юношеского спорта. В Челябинске планируется построить объект олимпийского уровня, куда могли бы приезжать спортсмены на тренировочные сборы. Умар Кремлев поддержал эту идею, отметив, что в регионе сильная школа бокса и есть возможности для того, чтобы сделать в Челябинске центр бокса.

Также на встрече обсуждалась возможность проведения чемпионата России среди женщин в Челябинске. Алексей Текслер подтвердил, что регион готов принять и поддержать этот турнир на своей территории.

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Текслер возглавит наблюдательный совет Федерации бокса Челябинской области

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Теги: Алексей Текслер, Федерация бокса Челябинской области, бокс, спорт,



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