"Реальные проблемы": Путин рассказал в Давосе о причинах протестов граждан

Владимир Путин впервые с 2009 года выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи президент России обозначил проблемы, которые, на его взгляд, стоят перед миром, а также представил свой небольшой ("и, возможно, неполный") рецепт решения этих "вызовов".

В целом выступление российского лидера было наполнено мрачными красками. "Некоторые эксперты сравнивают ситуацию с 30-ми годами прошлого века. По многим параметрам, масштабу – определенная аналогия напрашивается. Мы видим кризис прежних моделей экономического развития, социальное расслоение. Это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, радикализма, обострения политических процессов. Деградирует система глобальной безопасности. Продление договора СНВ – шаг в правильном направлении, но противоречия закручиваются по спирали. В 20-м веке это обернулось катастрофой Второй мировой. Надеюсь, сейчас такой горячий конфликт сейчас не возможен, он был бы концом цивилизации", - начал президент.

Чтобы избежать "мрачной антиутопии", Путин предлагает бороться со следующими вызовами:

- социально-экономическим: "Если судить по статистике, несмотря на глубокие кризисы, период последних 40 лет в целом можно назвать сверхуспешным для мировой экономики. Главный вопрос: каков был характер такого глобального роста? Кто получил основную выгоду? Во многом выиграли развивающиеся страны, однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали и социальные издержки, существенный разрыв в доходах граждан. А в развитых экономиках? Как ни парадоксально, проблема расслоения оказалась здесь еще более глубокими. Глобализация привела к росту доходов транснациональных компаний. Кому достались доходы? Ответ известен, очевиден: одному проценту населения. А что произошло в жизни остальных людей? Доходы более половины граждан стагнировали, а стоимость образования и здравоохранения увеличилась втрое. Огромная масса людей становится невостребованной. Такие перекосы стали прямым результатом политики 80-х годов, вульгарно проводившейся.

Посткризисное восстановление идет непросто. Проблему раньше можно было бы решить за счет стимулирующей политики, но сейчас такие механизмы исчерпали себя. Это не мои голословные утверждения. Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет реальную угрозу и чреват непредсказуемыми потрясениями.

Последние 20 лет заложили фундамент для четвертой промышленной революции. Пандемия значительно ускорило процесс. Но это порождает и проблемы на рынке труда".

- общественно-политическим: "Рост экономических проблем приводит к раздору в обществе. Системные проблемы порождают такое общественное недовольство. Их нельзя проигнорировать, загнать в угол. Общество все равно будет разделено и политически, и социально. Для людей причина быть недовольными заключается в реальных проблемах, которые касаются каждого. Еще один принципиальный момент: современные, цифровые гиганты. Сейчас об этом много говорят. Это уже не просто гиганты экономические. Они де-факто конкурируют с государствами. Их аудитория – миллиарды пользователей, они проводят в рамках экосистем значительную часть жизни. Насколько такой монополизм соответствует общественным интересам? Где грань между востребованными сервисами и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом?

Мы все это видели только что в Штатах. Все понимают, о чем я сейчас говорю. Уверен, что большинство разделяют этот взгляд".

- обострением международных проблем: "Нерешенные внутренние проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить и перенаправить недовольство своих граждан. И мы уже это видим. Градус пропагандистской лексики возрастает. Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции и т.д. – подобная игра без правил увеличивает риски применения военной силы".

"Несмотря на такой клубок противоречий и вызовов, нам надо не утрачивать позитивный взгляд на будущее. Было бы наивно предлагать уникальные, чудодейственные рецепты решения этих проблем. Вновь хочу подчеркнуть: фундаментальной причиной неустойчивости являются накопленные социально-экономические проблемы. Надо добиться восстановления устойчивого, чтобы оно помогало преодолеть груза социальных дисбалансов, - полагает президент. - Ключевую роль будут играть госбюджеты и центральные банки. Мы уже наблюдаем такие тенденции. Это требует большей ответственности. Ясно, что мир не может построить экономику только для "золотого миллиарда". Это неустойчивая система. Важно перейти к делу. Смыслы, акценты такой политики очевидны: новые возможности для каждого, реализация потенциала человека вне зависимости от места рождения и жительства", - заявил президент.

"Четыре приоритета, ничего оригинального не скажу, тем не менее:

У человека должна быть комфортная среда для жизни, экологическое благополучие Уверенность в работе и устойчивом уровне доходов Человек должен быть уверен в качественной, эффективной медицинской помощи Независимо от дохода семьи, дети должны иметь возможность получить достойное образование", - перечислил президент.

В конце своей речи Путин отдельно остановился на объединении усилий в борьбе с коронавирусом: "Появилось несколько штаммов. И мировое сообщество должно создать условия для работы ученых, чтобы понять, как возникли эти мутации, как предотвратить их появление. Оказать надо помощь тем государствам, которые нуждаются в поддержке, в том числе африканским. Массовая вакцинация доступна гражданам развитых стран, сотни миллионов лишены даже надежды на такую прививку. Эпидемия будет затягиваться, она не имеет границ. Поэтому надо извлечь уроки из текущей ситуации".