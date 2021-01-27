В Турции задержаны 12 боевиков ИГ, среди них - пятеро россиян

В Турции задержали 12 боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). В их числе - пять граждан России, четыре гражданина Узбекистана и три гражданина Киргизии.

Задержание прошло еще 31 декабря 2020 года в районе города Рейханлы провинции Хатай.

Как сообщило Министерство национальной обороны Турции, террористы пытались незаконно проникнуть в страну из Сирии.