27 Января 2021
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Владимир Путин в резиденции в Завидово. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин про отношения России и Европы: "Любовь должна быть взаимной"

Владимир Путин прокомментировал отношения России и Европы, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе.

"У нас (России и Европы) есть вещи фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая, что Россия и есть часть Европы. Это одна цивилизация.

Мне лично нравится позиция (экс)канцлера Гельмута Коля, который говорил, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центром мировой цивилизации, то Западная Европа и Россия должны быть вместе", - заявил президент России.

Путин считает, что "сегодняшняя ситуация не является нормальной". "Нам надо возвращаться к нормальной повестке дня. У нас упал товарооборот с ЕС, хотя он является одним из основных наших торгово-экономических партнеров. Европа и Россия здесь являются абсолютно естественными партнерами. С точки зрения пространственного развития… Важно только одно: надо подходить к диалогу по-честному, избавиться от фобий прошлого. Избавиться от проблем, доставшихся нам из прошлых веков.

Мы готовы, мы этого хотим. Но любовь не возможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной", - подытожил Путин.

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Путин про отношения России и Европы: "Любовь должна быть взаимной"

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Теги: владимир путин, россия и европа, экономический форум в давосе



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