В корпорации "Маяк" объяснили продажу ПРОМЭКТа внутри семьи Коньковых

В корпорации "Маяк" пояснили "странную схему" с документами перехода прав на здание ПРОМЭКТа другим юридическим лицам накануне демонтажа. Дело в подготовке для проектного финансирования.

Так, согласно выпискам ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) помещения в здании ПРОМЭКТ на Декабристов, 20 17 декабря прошлого года выкупило ООО СК "Специализированный застройщик "Дом". При этом руководителем СК "Дом" является Тимофей Коньков, сын учредителя ООО "Уралинвестцентр" и корпорации "Маяк" - Владимира Конькова, которое и владеет историческим зданием.

Более того, по утверждению представителей "Уральского хронотопа", которые запрашивали соответствующие документы, для выкупа был привлечен ипотечный кредит АО Банк "Дом. РФ" до 2025 г. Следовательно, помещения в ПРОМЭКТе начали разрушать, пока он еще находился в залоге у банка, а здание переходит из рук в руки между членами семьи.

В пресс-службе корпорации "Маяк" рассказали Накануне.RU, что ни о каких перекупках и кредитах речи не идет, а общественники неверно истолковали информацию, изложенную в документах.

Речь идет о стандартной процедуре подготовки для проектного финансирования, для чего необходимо привести в порядок все документы. Согласно им, на каждую из площадок должно быть выделено свое юридическое лицо – застройщик, каждого из которых кредитует Дом.РФ.

"Это стандартная процедура. Здание по-прежнему принадлежит корпорации "Маяк" и никаких кредитов Владимир Коньков не брал. Физически никаких денег нет, - пояснили в пресс-службе. - Наше взаимодействие с банком, это отношения двух хозяйствующих субъектов. На наш взгляд, стандартные бизнес-процессы не требуют комментариев".

В корпорации также отметили, что никакого строительства храма на месте ПРОМЭКТа не планируется.

Напомним, ранее в связи с выявленными нарушениями снос здания на Декабристов, 20 был приостановлен по решению суда. Директору ООО "ГУП Инвестстрой" было внесено прокурорское представление с требованием об устранении нарушений, а против организации возбуждено административное дело. Несмотря на это, демонтаж исторического здания продолжается.