27 Января 2021
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Общество Свердловская область
препарат &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: t.me/antivirus_midural

В Свердловскую область поступила первая партия "ЭпиВакКороны"

В Свердловскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Первая партия препарата "ЭпиВакКорона" рассчитана на вакцинацию тысячи жителей Среднего Урала. Она может храниться при температуре от 2 до 8 градусов, что значительно расширяет диапазон ее применения.

"Вакцину можно без труда доставлять в отдаленные территории. Мы сможем привить гораздо большее число свердловчан", - отметила и.о. заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

препарат "ЭпиВакКорона"(2021)|Фото: t.me/antivirus_midural

Как добавили в оперштабе, препарат уже начал поступать в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что Свердловская область может принять до 500 тысяч доз вакцины от ковида. Между тем, коронавирусом в регионе переболели уже 69 тысяч человек.

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В Свердловскую область поступила первая партия "ЭпиВакКороны"

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Теги: ЭпиВакКорона, вакцина, Свердловская область



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