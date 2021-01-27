В Свердловскую область поступила первая партия "ЭпиВакКороны"

В Свердловскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Первая партия препарата "ЭпиВакКорона" рассчитана на вакцинацию тысячи жителей Среднего Урала. Она может храниться при температуре от 2 до 8 градусов, что значительно расширяет диапазон ее применения.

"Вакцину можно без труда доставлять в отдаленные территории. Мы сможем привить гораздо большее число свердловчан", - отметила и.о. заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Как добавили в оперштабе, препарат уже начал поступать в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что Свердловская область может принять до 500 тысяч доз вакцины от ковида. Между тем, коронавирусом в регионе переболели уже 69 тысяч человек.