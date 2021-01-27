Нефтегазстройпрофсоюз России требует вернуть на старый уровень пенсионный возраст жителей Крайнего Севера

Нефтегазстройпрофсоюз России настаивает на возвращении прежнего пенсионного возраста для северян, сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность".

Минтруду и Пенсионному фонду следует рассчитать, во сколько обойдется возвращение жителям Крайнего Севера и приравненных к нему местностей прежнего возраста выхода на пенсию, считает председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин. Движение считает повышение возраста выхода на пенсию для этой категории россиян несправедливым.

Несмотря на улучшение инфраструктуры в отдельных регионах, климатические условия и тяжесть работы на Севере со временем не изменились. Кроме того, нынешний подход к определению возраста выхода на пенсию для работников северных территорий не соответствует государственной политике по развитию Арктики и Севера и привлечению квалифицированных кадров в эти регионы.

"Мы предлагаем Минтруду России вернуться к рассмотрению данного вопроса и просчитать хотя бы дополнительные затраты федерального бюджета в случае возврата действовавшего до 1 января 2019 г. возраста выхода на пенсию для работников Севера, уже выработавших необходимый стаж. Это не такая уж большая часть населения, и объём средств будет не так значителен. Но при этом решение этого вопроса будет кардинальным стимулом для привлечения квалифицированной молодежи работать на Севере. На текущий момент достигнута договоренность провести рабочее совещание по этому вопросу с Минтрудом России", - сказал председатель Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Александр Корчагин.

Напомним, повышение пенсионного возраста с 55/60 до 60/65 лет утверждено в 2018 г.