Россиян предупредили о возможном резком росте цен на электронику

Электроника российского производства может подорожать на 20- 50% из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов и представителей рынка.

Отмечается, что в первую очередь проблемы создали крупнейшие мировые компании, которые во время первой волны коронавируса начали активно делать запасы чипов из-за опасений остановки производства.

Также на наблюдаемый дефицит полупроводников и ситуацию в отрасли в целом повлияла и торговая война США и Китая.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в России могут подорожать непродовольственные товары: бытовая техника, электроника, одежда и обувь.

Подорожание произойдет в случае вступления в силу нормативов об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в прошлом году представило Минприроды.