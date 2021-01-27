На Ямале увеличили число зрителей спортивных мероприятий

На Ямале смягчены ковидные ограничения. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов внес коррективы в действующее постановление о режиме повышенной готовности, установленном в регионе в связи с пандемией коронавируса.

В частности, власти приняли решение увеличить максимальное число зрителей физкультурных и спортивных событий, а также мероприятий, проводимых учреждениями культуры. Теперь посетители смогут заполнить не более 75% мест (ранее - не более 50%).

Кроме того, сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Также в постановлении рекомендовано работодателям оказать содействие в вакцинации не только работникам в возрасте 65+, но и занятым с хроническими заболеваниями.