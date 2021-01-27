В Екатеринбурге на месте снесенной Краснознаменной группы появился памятный знак

В Екатеринбурге установили памятный знак на месте снесенной Краснознаменной группы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, акцию провели активисты движения "Суть времени".

На установленной табличке рассказывается об истории монумента, долгие годы стоявшего на плотине городского пруда.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии уральской столицы и без какого-либо согласования с горожанами. Последние несколько лет власти Екатеринбурга обещают вернуть Краснознаменную группу на ее место, однако пока этого не произошло.

По последним данным, возвращение группы состоится в 2021 году. Ранее сообщалось, что на монументе может появиться упоминание о "Городе трудовой доблести".