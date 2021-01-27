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Александр Саверский (2020) | Фото: ВШОУЗ

ВОЗ так и не объявляла пандемию коронавируса - президент "Лиги защитников пациентов"

ВОЗ так и не объявляла пандемию коронавируса. Об этом поразительном факте сообщил президент Общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский в программе "Ваш доктор".
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В соответствии в уставом ВОЗ, такие решения должны приниматься коллективно на ассамблее. А на самом деле гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 11 марта прошлого года устно заявил, что ситуацию "можно охарактеризовать как пандемию", хотя во многих странах были только единичные случаи заболеваний. То есть провозглашение глобальной пандемии имело чисто волюнтаристский характер и не было проведено по уставу.

"Ни одного документа о том, что это пандемия, ВОЗ не принимал", - подчеркнул Саверский.

При этом в 2017 году ВОЗ выпустила "пандемические облигации" со сроком погашения до 15 июля 2020 года. И "вдруг" в самом конце этого срока, за четыре месяца до его истечения, Гебрейесус провозгласил пандемию.

Саверский считает это признаком управляемости ситуации. Он отметил, что часть документов ВОЗ являются обязательными для России, в том числе медико-санитарные правила, регулирующие как раз вопросы эпидемий.

"В отношении этих правил Роспотребнадзор выполняет функцию координатора ВОЗ в России. Это официально", - сказал эксперт.

Четыре года назад ВОЗ стали финансировать частные фонды, и сегодня их доля достигла половины. А в 2019 году, еще до коронавируса, в России был принят ГОСТ Р 58396-2019 о медицинских масках, в котором написано о "бессимптомных носителях", что применимо ко всем, и об использовании масок в нормальных условиях, что вообще вызывает недоумение. Причем сейчас уже были случаи смерти в масках, а на 10% выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и это может быть вызвано ношением масок, затрудняющих дыхание, что особенно опасно для "сердечников".

Показательно, что в октябрьском постановлении Роспотребнадзора об обязательном ношении масок говорится о "лицах, находящихся на территории РФ". Этот термин встречается еще в законе о гражданстве и относится к лицам без гражданства. Получается, что для Роспотребнадзора граждане России - это просто лица на территории, сказал Саверский.

Он также обратил внимание на то, что никто не интересуется тем, сколько людей заболевают ОРВИ в обычный эпидсезон.

"В обычный эпидсезон ОРВИ в России заболевают 140 тыс. человек в день. Когда был гонконгский грипп, в одной Москве реально, а не по тестами, заболевали 102 тыс. человек. Тогда в чем проблема? В 2014 году было 42 тыс. смертей от пневмонии", - сказал глава "Лиги пациентов".

При этом рост смертности от других причин в три раза превысил "ковидный", что не может быть случайным. Были применены новые лекарства. Так, по рекомендациям ВОЗ, людям стали рекомендовать гидроксихлорохин, который даже в норме вызывает аритмию, а весной людям давали его двойную дозу.

"Когда вы во время ОРВИ крикнули, что это чума, произошло страшное - люди бросились лечиться. Им что сказали? Что люди даже с подозрением на ОРВИ должны быть госпитализированы. Это безумие!" - сказал Саверский.

Еще 31 января прошлого года, когда распространение коронавируса только начиналось в Китае, Правительство РФ внесло его в список особо опасных заболеваний наряду с чумой, тифом, туберкулезом и другими болезнями, причем, кроме коронавируса, там нет ни одной ОРВИ, подчеркнул специалист.

В сентябре "Лига защитников пациентов" выпустила доклад о том, что ограничительные меры абсолютно бесполезны, только раздувают панику и ограничивают права граждан.

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ВОЗ так и не объявляла пандемию коронавируса - президент "Лиги защитников пациентов"

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Теги: ВОЗ, коронавирус, пандемия



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