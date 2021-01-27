В Совете Федерации раскритиковали министра Кравцова

Сегодня в Совете Федерации с докладом в рамках правительственного часа выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Хотя темой его выступления был доклад о ходе выполнения нацпроекта "Образование", министр рассказывал обо всем подряд, начиная от участия школьников "в недавних событиях" (имеются в виду протестные акции 23 января) до занимательных программ, которые создаются вместе с Минкультуры.

Некоторые ответы Кравцова на вопросы сенаторов и вовсе ставили в тупик – настольно общими и пространными были высказывания. Например, на конкретный вопрос сенатора Татьяны Гигель о том, какие меры министерство будет принимать, чтобы не проваливать больше воспитательную работу, министр ответил так: "Мы максимально должны сделать всё то, что необходимо. То, о чём я уже сказал, это комплексная работа. Это и работа с семьей, работа с родителями, с директорами школ. Мы запланировали ежемесячные родительские собрания. Мы не должны останавливаться, должны вместе этим заниматься".

Между тем, аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, выступавший следом, сообщил вполне конкретные цифры. Так, исполнение по нацпроекту "Образование" в 2020 году составило только 86,4%. "Счетная палата неоднократно отмечала некорректность указания места России в среднем в нескольких международных рейтингах качества школьного образования. Это очень разные рейтинги, с разной временной оценкой, разным возрастом школьников и т.д. Мы предлагаем использовать каждый рейтинг отдельно", - отметил аудитор. Также Зайцев указал на отсутствие показателей оценки цифровых компетенций педагогов, а в нацпроекте в качестве помощи школам с низкими образовательными показателями обозначено только одно мероприятие, да и то методического характера.

"Я не совсем удовлетворена, Сергей Сергеевич, вашим докладом и ответами на вопросы сегодня. Не получилось системного понимания, что такое национальный проект "Образование", какие цели стоят перед ним, как они будут достигнуты. Практически ничего не было сказано о среднем профессиональном образовании, считаю это проблемой проблем", - сказала Матвиенко.

Кстати, на вопрос о выплатах для преподавателей ССУЗов по аналогии с доплатами классным руководителям в школе Кравцов уже в который раз разводит руками, кивая на Минфин: "Это стоит порядка 10 млрд руб. в год. Вопросы есть… Очевидно, что надо заниматься воспитательной работой в техникумах. Зачастую в техникумы идут трудные подростки. Есть там определенные проблемы. Вопрос понятен, мы над ним работаем".

Удивительно, но министр не стесняется признавать, что оснащение школ компьютерной техникой сейчас ведется точечно, он полагает, что "очень важно не смотреть на ситуацию в целом, а применять индивидуальный подход". Вероятно потому, что ситуация в целом выглядит "очень неочень", а точечными достижениями можно хвастаться на различных выступлениях.