Свердловская область вошла в новый год с рекордным госдолгом в 114 миллиардов рублей

Согласно данным Министерства финансов РФ по государственному долгу регионов страны на 2020 г., госдолг Свердловской области на 1 января текущего года составил свыше 114 млрд руб. Данный показатель является рекордным за всю историю региона. Так, в начале 2020 г., он был практически вдвое меньше и составлял 77,2 млрд.

При этом, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минфина, эксперты считают, что дефицит бюджета и долговые обязательства области не отразятся на жизни свердловчан. По словам декана факультета экономики и менеджмента Уральского института управления – филиала РАНХиГС, доктора экономических наук Елены Качановой, областной закон "Об областном бюджете" уже утвердил источники финансирования дефицита бюджета на ближайшие три года. Среди них доходы от государственных внутренних займов от лица органов власти субъекта РФ (государственные ценные бумаги - 21млрд руб.), кредитов кредитных организаций (14,7 млрд руб.), остатков средств на счетах по учету средств бюджета (0,037 млрд руб.), иных (4,8 млрд руб.). Таким образом, экономист утверждает, что все запланированные расходы на обеспечение социальной сферы региона будут профинансированы в полном объеме.

"Ситуация с бюджетом Свердловской области описывает ситуацию по бюджетам субъектов РФ в целом, так как внешние социально-экономические условия одинаковы для всех регионов. Но, безусловно, есть отличительные особенности в нашем регионе, так как в Свердловской области развитая промышленная база, специализирующаяся на черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, тяжелом машиностроении, с высоким налоговым и экспортно-ориентированным потенциалом. Доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов областного бюджета запланирована в объеме- 83,1%, тогда как доля безвозмездных поступлений- 16.9% (В 2020г. 88, 4 и 11.6 % соответственно). Все это позволяет надеяться, что наш регион более "мягко" перенесет проблемы роста дефицита бюджета, а значит, оценки финансирования важнейших сфер государственных услуг", - отметила Елена Качанова.

Напомним, что госдолг региона активно начал расти еще в начале 2010-х. После ухода губернатора Эдуарда Росселя показатель составлял 6 млрд, активные заимствования начались при его сменщике Александре Мишарине, на момент его отставки госдолг вырос до 22 млрд. Средний Урал продолжил влезать в долги и при губернаторе Евгении Куйвашеве.

В первую рабочую неделю 2021 года вышел обновленный прогноз, и стало понятно, что регион скатывается в какую-то черную дыру долгов. Согласно постановлению правительства Свердловской области, которое было подписано губернатором Евгением Куйвашевым, показатель должен увеличиться с 100,4 млрд в 2020 году до 216 млрд в 2026 году. Разница прогнозировавшихся в 2020 году цифр госдолга на середину 2020-х, в сравнении с обновленными данными, составляет почти 100 млрд руб.!

При этом эксперты относятся довольно оптимистично, прогнозируя финансовое будущее Среднего Урала.

"Органы государственной власти Свердловской области, безусловно, предпримут все меры оптимизации дефицита бюджета в процессе его исполнения. Это достигается различными путями, все они имеют практику реализации в нашем регионе, — считает Елена Качанова.