27 Января 2021
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Общество Челябинская область
Александр Аристов, владелец группы &quot;Ариант&quot; (2015) | Фото: rusnod.ru

Бизнесмен Аристов пожертвовал 1 млрд рублей на строительство кафедрального собора в Челябинске

Бизнесмен Александр Аристов пожертвовал 1 млрд рублей на завершение строительства Кафедрального собора в Челябинске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ариант", в конце прошлого года была достигнута договоренность об участии компании в завершении строительства Кафедрального собора. "Ариант" пожертвовал на строительство 150 млн рублей, дополнительно 1 млрд рублей перечислил Александр Аристов.

По словам управляющего акционера Группы компаний "Ариант" Александра Кретова, Александр Аристов всегда участвует в реализации значимых социальных проектов, активно занимается благотворительностью, помогает различным социальным организациям.

"И конечно, он не смог пройти мимо такого важного проекта. Ведь Христорождественский кафедральный собор обещает стать самым величественным храмом в Челябинске. Он несомненно украсит город. ГК "Ариант" поддержала инициативу Александра Михайловича и приняла решение о финансировании объекта", - рассказал он.

На средства пожертвований будут покрыты расходы на строительство и внутреннее убранство собора.

Напомним, строительство кафедрального собора было начато в 2014 году. Строительство храма ведется возле ледовой арены "Трактор" на Новоградском проспекте на средства спонсоров и пожертвования южноуральцев. Завершить работы планируется в 2023 г.

Кафедральный собор в Челябинске(2020)|Фото: РМК

Летом прошлого года стало известно, что Русская медная компания примет участие в финансировании завершающего этапа строительства Кафедрального собора.

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Бизнесмен Аристов пожертвовал 1 млрд рублей на строительство кафедрального собора в Челябинске

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Теги: Александр Аристов, кафедральный собор, строительство,



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