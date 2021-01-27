27 Января 2021
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Валентина Матвиенко, &quot;Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Совет Федерации ратифицировал продление ДСНВ-3

Совет Федерации единогласно одобрил продление ДСНВ-3. Час назад его ратифицировала и Госдума – так же без голосов против.
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Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев заявил, что содержание ДСНВ-3 полностью соответствует российской позиции. "Это наша победа", - отметил сенатор.

Он напомнил, что впервые одобрение СНВ проходил одобрение как раз 10 лет назад, но тогда это была сложная и длительная процедура, а сейчас, по сути, документ состоит их одной строчки – продлить существующие без каких-либо изменений.

"Исключительные обстоятельства, по которым Россия могла бы выйти из договора, не произошли. Договор сработал. И это хорошо", - добавил Косачев.

Глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что "американцы стали понимать, что победителей в ядерной войне быть не может". Он выразил надежду, что одобрение договора приведет к нормализации отношений между США и Россией.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что достижение соглашения "можно считать российским успехом". Он предложил "отдать должное новой команде Белого дома, которая изменила подход и сделала его конструктивным".

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Совет Федерации ратифицировал продление ДСНВ-3

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Теги: ДСНВ, ратификация, совет федерации, сергей рябков



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