Совет Федерации ратифицировал продление ДСНВ-3

Совет Федерации единогласно одобрил продление ДСНВ-3. Час назад его ратифицировала и Госдума – так же без голосов против.

Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев заявил, что содержание ДСНВ-3 полностью соответствует российской позиции. "Это наша победа", - отметил сенатор.

Он напомнил, что впервые одобрение СНВ проходил одобрение как раз 10 лет назад, но тогда это была сложная и длительная процедура, а сейчас, по сути, документ состоит их одной строчки – продлить существующие без каких-либо изменений.

"Исключительные обстоятельства, по которым Россия могла бы выйти из договора, не произошли. Договор сработал. И это хорошо", - добавил Косачев.

Глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что "американцы стали понимать, что победителей в ядерной войне быть не может". Он выразил надежду, что одобрение договора приведет к нормализации отношений между США и Россией.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что достижение соглашения "можно считать российским успехом". Он предложил "отдать должное новой команде Белого дома, которая изменила подход и сделала его конструктивным".