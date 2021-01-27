27 Января 2021
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Политика Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов (2020) | Фото: Накануне.RU

Врио главы Екатеринбурга вызвали на дебаты. К Орлову накопились вопросы

Общественник и член партии "Яблоко" Дмитрий Калинин, являющийся кандидатом в мэры Екатеринбурга, решил вызвать на дебаты исполняющего обязанности главы города Алексея Орлова. Об этом Накануне.RU рассказал сам соискатель кресла градоначальника.

В беседе с нашим изданием Калинин отметил, что его не устраивает, как в уральском мегаполисе управляют городским хозяйством.

"Чиновники не могут грамотно обслуживать городское хозяйство. Люди в районах страдают от снега. Хотел бы подискутировать с Орловым про снег и его плохую уборку, про парки и благоустройство. На моей любимой Плотинке, например, разрушена плитка. Там все так выглядит, словно ее бомбили. Орлов еще один друг губернатора, как и предыдущий мэр Высокинский. Готов ли он повернуться к людям? Так, как это делаю я", - прокомментировал Калинин.

Приглашение на дебаты ио мэра Орлова(2021)|Фото: Дмитрий Калинин

На момент написания новости в пресс-службе администрации Екатеринбурга Накануне.RU не смогли прокомментировать, согласится ли Орлов участвовать в словесной полемике.

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Врио главы Екатеринбурга вызвали на дебаты. К Орлову накопились вопросы

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Теги: Орлов, дебаты, Калинин



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