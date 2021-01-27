В Нижневартовске арестован рецидивист, которому вменяют нападение на 11-летнюю девочку

Арестован 52-летний житель Нижневартовского района, которому вменяют нападение на 11-летнюю девочку, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

Вечером 6 декабря 2020 г. неизвестный напал на 11-летнюю пострадавшую в подъезде одного из домов по улице Северная в Нижневартовске. Ребёнок смог вырваться и убежать, полагают следователи. Вскоре удалось выяснить, что в преступлении может быть виновен 52-летний уроженец Нижневартовского района, не имеющий постоянного места жительства, который после случившегося уехал в Тюмень.

Вскоре фигуранта задержали. Изучение личности злоумышленника показало, что ранее он более 25 лет провел в местах лишения свободы, где отбывал наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.