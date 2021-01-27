Зоны отдыха и озеленение. В Челябинске отремонтируют привокзальную площадь

В Челябинске отремонтируют привокзальную площадь. Концепцию капитального ремонта рассмотрели на межведомственном совещании в комитете дорожного хозяйства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комитета.

На объекте планируется провести озеленение, будут выделены зоны отдыха для горожан и гостей города. Также будет проработана организация движения общественного транспорта.

Завершить проектирование объекта планируется к концу 2021 г.