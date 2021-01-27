27 Января 2021
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Путин дал разъяснения Байдену по ситуации с Навальным, - Кремль

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с Алексеем Навальным, когда тот поднял эту тему в телефонном разговоре.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», передает РИА Новости.

При этом на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля сообщение то появлялось, то удалялось, Песков возразил: "У нас был единый текст, который был опубликован сразу".

26 января президент США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину поговорить о продлении договора СНВ-3 и проблемах в отношениях двух стран. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Среди тем, которые обсуждались лидерами двух стран, она назвала и " отравление Алексея Навального".

Ранее Джейк Салливан, помощник Байдена по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению российского оппозиционера.

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Путин дал разъяснения Байдену по ситуации с Навальным, - Кремль

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Теги: владимир путин, джозеф байден, алексей навальный



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