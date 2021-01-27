27 Января 2021
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Спорт Свердловская область
Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Футболисты "Урала" проиграли "Зениту", Егорычев оформил дубль

В среду футболисты "Урала" сыграли контрольный матч против питерского "Зенита" на сборе в ОАЭ. Как передает корреспондент Накануне.RU, подопечные Юрия Матвеева уступили действующему чемпиону России со счетом 2:3.

Напомним, игра проходила в необычном формате. Согласно договоренности между клубами, команды провели на поле не традиционные два тайма по 45 минут, а три тайма по 40 минут.

По ходу матча "Урал" дважды выходил вперед. В составе екатеринбуржцев дубль оформил полузащитник Андрей Егорычев.

ФК Урал, ФК Зенит, Андрей Егорычев(2021)|Фото: twitter.com/FCURAL

Однако "Зенит" каждый раз отыгрывался благодаря голам Малкома и Сердара Азмуна. А под занавес второго тайма Вендел принес петербургскому клубу победу.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе ФК "Урал" продлил контракт с лидером обороны и капитаном команды Денисом Кулаковым.

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Футболисты "Урала" проиграли "Зениту", Егорычев оформил дубль

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Теги: Урал, Зенит, матч, Егорычев



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