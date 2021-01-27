Депутат Госдумы попросил свердловского прокуратура разобраться с незаконной сотовой вышкой на Уралмаше

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин обратился к прокурору региона Сергею Охлопкову. Политик просит проверить законность установки сотовой вышки на перекрестке улиц Черноярская и Ломоносова в Екатеринбурге. Как рассказал народный избранник Накануне.RU, на происходящее ему пожаловались жители.

В ноябре 2020 г. на участке появился фундамент и опора для ПРТО. Не увидев разрешения на установку объекта, жители не позволили установить оборудование для ПРТО, на котором была пометка "Tele2". Также выяснилось, что ни одна инстанция не давала разрешений на проведение земельных работ.

Между тем, до сих пор не была проведена проверка законности работ, а демонтаж оборудования не произведен.

"Конфликты вокруг вышек мобильной связи возникают в Екатеринбурге и окрестностях регулярно. Мало кому хочется, чтобы у них под окнами стаяла халабуда, раздающая сотовый сигнал. Но в данном случае ситуация не совсем стандартная. Установлено, что никто не давал право оператору пользоваться земельным участком для установки антенны. Но, несмотря на наличие фактов, вышка стоит, а ответственные структуры играют в пинг-понг, перекидывая ответственность за устранение явных нарушений", - заключил Ионин.