В Сысерти при поддержке УГМК открылся новый зал для самбо

27 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
(2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Сысерти при поддержке УГМК открылся новый зал для самбо

В сысертской ДЮСШ "Мастер-Динамо" торжественно открылся новый зал  единоборств. Это стало совместным  проектом муниципалитета и Клуба самбо УГМК (Верхняя Пышма). Администрация города взяла на себя обязательства по реконструкции и ремонту здания, а КС УГМК в рамках программы по развитию нашего национального вида спорта на территориях присутствия компании оснастил помещение спортивным инвентарем, постелил профессиональное борцовское покрытие (на два ковра) и установил трибуны. 

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, заниматься в секции самбо в новом зале смогут порядка  350 детей и подростков. Со знаменательным событием юных спортсменов  и всех горожан поздравили глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских, президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов, генеральный директор КС УГМК Валерий Стенников и директор ДЮСШ "Мастер-Динамо" Игорь Демидов.

Президент областной федерации самбо поблагодарил администрацию муниципального образования и КС УГМК, что они дали возможность в это сложное время появиться столь важному спортивному объекту:

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы самбо расширяло свою географию на территории всей Свердловской области, - сказал Шухрат Махмудов. -  Пусть этот зал будет вашим гостеприимным домом, который поможет вам стать тем, кем вы мечтаете. Несите любовь к этому дому, относитесь к нему с душой, и он обязательно ответит вам благодарностью.  Уверен, что ещё долгие-долгие годы вы будете с теплотой вспоминать время, проведенное здесь".

(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

В финале юных самбистов Сысерти ожидал настоящий чемпионский мастер-класс в исполнении  главных звезд КС УГМК: шестикратного чемпиона мира Альсима Черноскулова, пятикратного чемпиона мира Ильи Хлыбова, чемпионов мира Станислава Скрябина и Владимира Гладких.

"Безусловно, в ребятах чувствуется большой потенциал, - поделился Илья Хлыбов, которого, как и его коллег, подрастающее поколение в этот день основательно  побросало на ковер. – И очень приятно, что такие спортсооружения позволяют грамотно и правильно этот потенциал реализовать".

(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Напомним, что программа поддержки детского самбо в городах присутствия УГМК действует с 2017 года. Сегодня, помимо Свердловской области, ею охвачены еще три региона. Это десять городов, без малого  20 залов и секций и почти 2 000 занимающихся.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Сысерти при поддержке УГМК открылся новый зал для самбо

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: угмк, самбо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети