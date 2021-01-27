Минобрнауки продолжает "спихивать" на вузы вопрос о снижении стоимости обучения на дистанционке

Минобрнауки продолжает занимать пассивную позицию в споре вузов и студентов-платников, которые требуют перерасчетов стоимости обучения из-за перехода на дистанционный формат.

Сегодня на встрече с представителями студенческих СМИ министр высшего образования и науки Валерий Фальков был весьма осторожен в пространных формулировках.

"Дистанционные форматы – вынужденная мера. Вопрос его стоимости рассматривался исходя из предоставленного качества занятий. К сожалению, далеко не все смогли обеспечить их качество.

Это повод поставить вопрос о снижении стоимости. Но это всегда уникальная ситуация, которую надо рассматривать индивидуально. Мы все понимаем, что это вынужденные условия в силу пандемии. Если университет обеспечил занятия удаленно на достойном уровне – претензий нет. В этом году вузы уже пошли на встречу студентам, которые обучаются платно: стоимость обучения осталась на уровне 2019 года", - заявил министр.