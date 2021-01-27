Из-за двойного запаса COVID-коек в Москве часть клиник вернут к обычной работе

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в столице имеется почти двойной запас COVID-коек.

Градоначальник отметил, что часть клиник вернут к обычной работе, но все основные подразделения по борьбе с COVID должны продолжать работать, пишет "Интерфакс".

Напомним, Собянин подписал указ о смягчении ряда ограничительных мер. Теперь требование о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников будет носить рекомендательный характер, решение о месте работы людей будут принимать руководители организаций.

Отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.