27 Января 2021
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Из-за двойного запаса COVID-коек в Москве часть клиник вернут к обычной работе

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в столице имеется почти двойной запас COVID-коек.

Градоначальник отметил, что часть клиник вернут к обычной работе, но все основные подразделения по борьбе с COVID должны продолжать работать, пишет "Интерфакс".

Напомним, Собянин подписал указ о смягчении ряда ограничительных мер. Теперь требование о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников будет носить рекомендательный характер, решение о месте работы людей будут принимать руководители организаций.

Отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

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Из-за двойного запаса COVID-коек в Москве часть клиник вернут к обычной работе

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Теги: москва, коронавирус, сергей собянин



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