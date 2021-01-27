Общественники: здание ПРОМЭКТа демонтируют, несмотря на запрет

В Екатеринбурге продолжается демонтаж исторического здания ПРОМЭКТа.

Ранее в связи с выявленными нарушениями снос здания на Декабристов, 20 был приостановлен по решению суда. Директору ООО "ГУП Инвестстрой" было внесено прокурорское представление с требованием об устранении нарушений, а против организации возбуждено административное дело.

По данным общественников, выступающих против сноса здания, 27 января работы возобновились.

"Работы по демонтажу ПРОМЭКТа продолжаются и сегодня, несмотря на вчерашний запрет", - сообщили Накануне.RU активисты.

Напомним, сразу после судебного запрета в строительной корпорации "Маяк" заявляли, что демонтаж здания на Декабристов возобновится уже в ближайшее время.