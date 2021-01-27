В Югре против главы возбуждено третье дело - не расселила аварийный дом

Против главы Белого Яра Елены Никифоровой возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

В надзорное ведомство обратилась живущая в посёлке инвалид. Ещё в 2006 г. дом, в котором она жила, признали непригодным для проживания. Инвалид неоднократно обращалась на личный приём к главе городского поселения с просьбой провести обследование технического состояния здания и признать его.

Две квартиры, расположенные в указанном доме, находятся в муниципальной собственности, в них живут по договору социального найма. В сентябре 2019 г. главе поселения Елене Никифоровой стало известно о том, что общий износ дома – более 70%, жить в нём небезопасно. Однако расселения не случилось. Лишь после удовлетворения иска прокуратуры, поддержанного судом апелляционной инстанции, в декабре 2020 г. администрация привлекла к оценке состояния здания специальную организацию, признавшую его аварийным.

"В результате действий главы существенно нарушены конституционные права и законные интересы жильцов дома, создана реальная угроза для их жизни и здоровья. По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении главы Белого Яра возбуждено уголовное дело по статье "Халатность"", - резюмировали в прокуратуре.

Напомним, ранее против Никифоровой уже возбудили два дела – о выдаче муниципального жилья тем, кто не имеет на него права, а также о воспрепятствовании предпринимательству и превышении полномочий - по версии следствия, она по искусственно созданным основаниям расторгла ранее заключённый контракт по содержанию и ремонту дорог, объектов дорожного хозяйства на сумму в 21 млн руб. После этого Никифорова якобы ввела в посёлке режим ЧС и заключила контракт с другим подрядчиком.