Госдума поддержала продление ДСНВ-3. Дело за Советом Федерации

Госдума единогласно поддержала ратификацию соглашения о продлении ДСНВ-3 между Россией и США. Сегодня же документ направится на утверждение в Совет Федерации.

"Внесение договора для ратификации – это важнейшее решение, его нельзя переоценить. Не только угроза, но и гонка вооружений… Это отвлечение средств для безопасности и обороны. Хорошо, что руководство США это поняло. И конечно для всех других стран это важно", - заявил на рассмотрении договора спикер палаты Вячеслав Володин.

Представитель комитета по обороне и безопасности Юрий Олейников сообщил, что "текст договора сохраняется – ровно тот, который был принят в 2011 году, он прологнируется".

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил: "МИД России провел с американской стороной переговоры, соглашение оформлено в виде обмена нотами, он состоялся вчера. Суть договора: продлить договор на пять лет – до 5 февраля 2026 года, без каких-либо дополнений или изменений, "довесков" и условий. С учетом того, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля, пришлось действовать в цейтноте. Администрация Трампа навязывала нам неприемлемые условия, с приходом Байдена произошли позитивные сдвиги, которые мы не можем не приветствовать.

ДСНВ выработал на принципах паритета, не ограничивает нашей возможности создавать новые типы вооружений, что было наглядно продемонстрировано в последние годы. Этот шаг позволит предотвратить разрушение механизмов стратегической стабильности".