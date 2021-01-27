27 Января 2021
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Политика В России Москва
Россия США ракеты СНВ договор вооружение флаг (2010) | Фото: newsru.ua

Госдума поддержала продление ДСНВ-3. Дело за Советом Федерации

Госдума единогласно поддержала ратификацию соглашения о продлении ДСНВ-3 между Россией и США. Сегодня же документ направится на утверждение в Совет Федерации.
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"Внесение договора для ратификации – это важнейшее решение, его нельзя переоценить. Не только угроза, но и гонка вооружений… Это отвлечение средств для безопасности и обороны. Хорошо, что руководство США это поняло. И конечно для всех других стран это важно", - заявил на рассмотрении договора спикер палаты Вячеслав Володин.

Представитель комитета по обороне и безопасности Юрий Олейников сообщил, что "текст договора сохраняется – ровно тот, который был принят в 2011 году, он прологнируется".

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил: "МИД России провел с американской стороной переговоры, соглашение оформлено в виде обмена нотами, он состоялся вчера. Суть договора: продлить договор на пять лет – до 5 февраля 2026 года, без каких-либо дополнений или изменений, "довесков" и условий. С учетом того, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля, пришлось действовать в цейтноте. Администрация Трампа навязывала нам неприемлемые условия, с приходом Байдена произошли позитивные сдвиги, которые мы не можем не приветствовать.

ДСНВ выработал на принципах паритета, не ограничивает нашей возможности создавать новые типы вооружений, что было наглядно продемонстрировано в последние годы. Этот шаг позволит предотвратить разрушение механизмов стратегической стабильности".

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Госдума поддержала продление ДСНВ-3. Дело за Советом Федерации

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Теги: ДСНВ, ратификация, госдума, сергей рябков



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Ранее 27.01.2021 14:13 Мск Совет Федерации ратифицировал продление ДСНВ-3

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