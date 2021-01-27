27 Января 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
молочная продукция, молоко, ряженка, кефир, малос сливочное, творог (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

На Ямале после вмешательства прокуратуры снижены цены на творог и кефир

В Ямало-Ненецком автономном округе прокуратура добилась снижения цен на творог и кефир, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Эти продукты продавались с завышением максимально допустимых надбавок от 2 до 18%. Также на Ямале скорректирован подлежащий мониторингу ассортиментный перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров.

В других регионах страны также удалось снизить цены на отдельные товары. Так, в Камчатском крае устранено превышение надбавок на хлеб (от 1,3% до 13%) и молоко (на 5,6%). В Саратовской области компания, занимающаяся производством и оптовой продажей подсолнечного масла, снизила отпускные цены на 6%. В Вологодской области в связи с завышением розничной цены за кг сахара на 20 руб. директору продовольственного магазина было внесено представление.

По предложению прокуратуры, в Камчатском крае разработан план мероприятий по стабилизации и снижению цен на социально значимые продовольственные товары, в Ямало-Ненецком автономном округе – такой продукции.

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам поднял тему доступности продовольствия для населения и указал министрам на резкий рост цен на продукты в стране. 10 декабря рост цен заметил и премьер-министр Михаил Мишустин, он устроил разнос правительству после критики президента. Позже стало известно о том, что российское правительство решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

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На Ямале после вмешательства прокуратуры снижены цены на творог и кефир

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Теги: прокуратура, цены, продукты, творог, кефир



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