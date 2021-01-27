Мы исходим из того, что американцы не врут: МИД объяснил, зачем России продление ДСНВ

27 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Москва
Россия США ракеты СНВ договор вооружение флаг (2010) | Фото: newsru.ua

Мы исходим из того, что американцы не врут: МИД объяснил, зачем России продление ДСНВ

В Министерстве иностранных дел России считают, что американцы не проводят скрытого хранения стратегических вооружений. Правда, доказательств этого не слишком много.

"Мы исходим из того, что скрытого развертывания пусковых установок со стороны США не происходило. 18 инспекций в год, количество показов, уведомлений и других паритетных мероприятий позволяет достаточно уверенно дополнять картину, получаемую с помощью национальных мер мониторинга. Обмен телеметрией осуществлялся по одному пуску с каждой стороны в год", - рассказал замминистра иностранных дел Росси Сергей Рябков в Госдуме, где сегодня проходит ратификация договора СНВ.

Депутаты указали на версию о том, что американцы не уничтожают многие боеприпасы, а просто отправляют их на склады. "США не допускали нарушения "потолков" по развертыванию и хранению вооружений, ключевые соглашения соблюдались. Что касается возвратного потенциала, то здесь в обязательном порядке было участие наших экспертов [в наблюдении]", - сообщил Рябков, согласившись, правда, что некоторые проблемы с подсчетом американских вооружений были.

В МИДе считают, что действующий ДСНВ лучше, чем ничего. И очень уповают на договороспособность новой администрации США. "Будем добиваться запуска с новой администрацией СШЩА предметного диалога. Намерены использовать это время для переговоров с США о будущем стратегических вооружений. Надо выработать новое уравнение безопасности. Мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня, включить в нее вооружения и ядерные, и неядерные. Мы предлагаем ограничить размещение средств ПРО и выработать общие принципы обеспечения космической безопасности, предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

В ходе будущих переговоров будет сказываться общий негативный план российско-американских отношений. Новой администрации только предстоит сформировать переговорную команду и провести обзор дипломатического наследия Дональда Трампа. В случае ратификации ДСНВ пять лет – достаточный срок для этого", - полагают в МИДе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мы исходим из того, что американцы не врут: МИД объяснил, зачем России продление ДСНВ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: министерство иностранных дел, дснв, сергей рябков, переговоры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.01.2021 12:50 Мск Продленный договор СНВ будет распространяться на комплексы "Авангард" – МИД РФ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети