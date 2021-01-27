Мы исходим из того, что американцы не врут: МИД объяснил, зачем России продление ДСНВ

В Министерстве иностранных дел России считают, что американцы не проводят скрытого хранения стратегических вооружений. Правда, доказательств этого не слишком много.

"Мы исходим из того, что скрытого развертывания пусковых установок со стороны США не происходило. 18 инспекций в год, количество показов, уведомлений и других паритетных мероприятий позволяет достаточно уверенно дополнять картину, получаемую с помощью национальных мер мониторинга. Обмен телеметрией осуществлялся по одному пуску с каждой стороны в год", - рассказал замминистра иностранных дел Росси Сергей Рябков в Госдуме, где сегодня проходит ратификация договора СНВ.

Депутаты указали на версию о том, что американцы не уничтожают многие боеприпасы, а просто отправляют их на склады. "США не допускали нарушения "потолков" по развертыванию и хранению вооружений, ключевые соглашения соблюдались. Что касается возвратного потенциала, то здесь в обязательном порядке было участие наших экспертов [в наблюдении]", - сообщил Рябков, согласившись, правда, что некоторые проблемы с подсчетом американских вооружений были.

В МИДе считают, что действующий ДСНВ лучше, чем ничего. И очень уповают на договороспособность новой администрации США. "Будем добиваться запуска с новой администрацией СШЩА предметного диалога. Намерены использовать это время для переговоров с США о будущем стратегических вооружений. Надо выработать новое уравнение безопасности. Мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня, включить в нее вооружения и ядерные, и неядерные. Мы предлагаем ограничить размещение средств ПРО и выработать общие принципы обеспечения космической безопасности, предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

В ходе будущих переговоров будет сказываться общий негативный план российско-американских отношений. Новой администрации только предстоит сформировать переговорную команду и провести обзор дипломатического наследия Дональда Трампа. В случае ратификации ДСНВ пять лет – достаточный срок для этого", - полагают в МИДе.