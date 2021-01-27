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Политика В России Москва
пуск ракеты комплекса &quot;Авангард&quot; из позиционного района Домбаровский (2019) | Фото: youtube.com/Минобороны России

Продленный договор СНВ будет распространяться на комплексы "Авангард" – МИД РФ

В Госдуме сегодня проходит ратификация договора СНВ (точнее, продление действующего договора еще на пять лет).

Документ в парламенте представляет замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. В ходе ответов на вопросы депутатов он сообщил, что ДСНВ будет распространяться на "нашу прорывную гиперзвуковую систему "Авангард", которая уже ставится на боевое дежурство на носителях существующего типа". "Если произойдет ратификация и состоится пятилетнее продление, то правила зачета будут распространяться на боезаряды нового типа", - сообщил Рябков.

По его словам, остальные перспективные гиперзвуковые системы, как российские, так и американские, должны стать предметом переговоров, которые планируется проводить как раз в предстоящие пять лет.

Правда, отвечая на вопрос о том, почему в МИДе уверены в построении полноценного дипломатического процесса, Рябков заметил: "Скажу прямо и честно, что такой уверенности у нас нет. Мы будем работать в этом направлении. Та команда, которая сформируется в США, более склонна к ведению переговоров, чем команда Трампа. Но гарантий никаких нет. Односторонние уступки со стороны России исключены. Если будет возможность договориться на основе баланса интересов, мы будем первыми, кто на это пойдет. Пять лет хватит, чтобы попытаться договориться".

Депутаты указали на тот факт, что с момента подписания действующего ДСНВ много изменилось, и договор во многом утратил актуальность. Например, под ним не будет подписей союзников США по НАТО. "Отсутствие подписей союзников США – это не причина непродления договора. Продлить, чтобы иметь запас по времени работы по всем этим направлениям. Я исключаю размещение СНВ США за границами этого государства. Есть определенные проблемы с подсчетом боезарядов. Американцы провели переоборудование части носителей. В период Трампа мы продвинулись в решении этой проблемы, и мы продолжим энергичную работу после ратификации", - заявил Рябков.

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Продленный договор СНВ будет распространяться на комплексы "Авангард" – МИД РФ

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Теги: ДСНВ, ратификация, система авангард, сергея рябков



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