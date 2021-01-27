В Челябинской области руководителей предприятия подозревают в сокрытии 18 млн рублей

В Коркино руководство коммерческой организации подозревают в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. руководящие лица предприятия знали, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам в размере 9 млн руб., но произвели расчеты за поставленную продукцию через расчетные счета третьих лиц на сумму более 18 млн руб.

Добавим, что в ходе расследования дела следователи примут меры, чтобы возместить ущерб бюджету.