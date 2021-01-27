27 Января 2021
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центр Волковой (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

У екатеринбуржца после коронавируса выявили синдром Гийена-Барре

48-летний житель Екатеринбурга Алексей получит финансовую поддержку от Фонда святой Екатерины. В результате заражения коронавирусной инфекцией, у мужчины диагностировали синдром Гийена-Барре – редкое осложнение с мышечной и суставной слабостью и параличом дыхательного центра.

На данный момент Алексей находится в клинике реабилитации доктора Волоковой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, его председатель Игорь Алтушкин возьмет на себя все расходы на процедуры по восстановлению чувствительности мышц, суставов и передаче нервных импульсов, через которые придется проходить екатеринбуржцу на протяжении нескольких месяцев.

Ярунин Андрей Александрович(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Сейчас мы на начальном этапе реабилитации, поэтому пока сложно сказать, сколько времени потребуется на восстановление. Позитивный прогноз — два месяца. У нас большие планы: он начнет ходить и вернется на работу. Наша цель — набрать мышечную массу и восстановить мелкую моторику. Мы ему поставили задачу выйти на своих ногах отсюда", — рассказал главный врач медицинского центра Андрей Ярунин.

Врачи уже составили для Алексея индивидуальный план питания, насыщенный биологически активными добавками для набора мышц. Каждый день мужчина тренируется на подвесных тренажерах, занимается суставной гимнастикой, проходит курс эрготерапии и большой объем самостоятельных упражнений. Его восстановлением занимается мультидисциплинарная бригада из невролога, травматолога, физиотерапевта, реабилитолога, инструктора по лечебной физкультуре и психолога.

центр Волковой(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"К нам обратилась жена Алексея с просьбой помочь в реабилитации. Учредители достаточно быстро отреагировали, и лечение тут же началось. Сейчас в центре восстанавливаются еще несколько человек, которым помогает Фонд, поэтому мы ежедневно стараемся отслеживать их состояние", — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

центр Волковой(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Напомним, что в августе прошлого года, благодаря Фонду святой Екатерины, стала возможна реабилитация Екатерины Долматовой из Магнитогорска, которая сорвалась со скалы во парке "Оленьи Ручьи". За шесть месяцев девушка добилась серьезных результатов в восстановлении.

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У екатеринбуржца после коронавируса выявили синдром Гийена-Барре

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Теги: Фонд святой Екатерины, реабилитация, коронавирус, синдром Гийена-Барре



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