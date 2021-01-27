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Барельеф Иосифа Сталина на Доме офицеров Центрального военного округа (2020) | Фото: &quot;За Правду&quot;

Минобороны назвало незаконным демонтаж барельефа Сталина со здания ОДО

В министерстве обороны России ответили на предложение активистов партии "За правду" восстановить барельеф с изображением первого секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина на здании Окружного дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге. В военном ведомстве заявили о том, что скульптура вождя была демонтирована несанкционированно. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил председатель екатеринбургского отделения "За правду" Алексей Никифоров.

"Барельеф И.В. Сталина располагался на фасаде башни Дома офицеров до начала 90-х годов прошлого века, в неустановленное время он был демонтирован и утрачен, при этом само проведение работ осуществлено без документальной фиксации, согласования и последующего расследования произошедшего", - гласит текст ответа за подписью врио замкомандующего войсками ЦВО по военно-политической работе Андрея Соболева.

По словам Никифорова, в министерстве по сути констатировали, что неизвестные грубо нарушили закон и внесли в исторический облик здания ни с кем не согласованные изменения.

Также в Минобороны предложили обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия в связи с тем, что здание является памятником архитектуры федерального значения.

"Мы обязательно продолжим работу в этом направлении. В ближайшее время мы изучим все юридические аспекты и обратимся в Федеральную службу (по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, - прим. ред.) за разъяснениями. Уверен, что рано или поздно барельеф с изображением Иосифа Сталина будет возвращен на свое место. И закон, и историческая справедливость восторжествуют", - заключил Никифоров.

Напомним, что движение "За правду" в Екатеринбурге выступило с предложением о восстановлении барельефа вождя и генералиссимуса в марте 2020 года. А в декабре прошлого года активисты провели акцию, разместив на здании Дома офицеров в том месте, где был барельеф, голограмму вождя. Изображение зеленого цвета, запечатлевшее Генералиссимуса Победы в его фирменном мундире, было сделано в годовщину рождения Сталина.

Голограмма Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге(2020)|Фото: Движение "За Правду"

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Минобороны назвало незаконным демонтаж барельефа Сталина со здания ОДО

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Теги: Иосиф Сталин, барельеф, За правду, Екатеринбург, Окружной дом офицеров, министерство обороны



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