В "Звездочке" опровергли информацию о новом пожаре на "Адмирале Кузнецове"

На борту авианосца "Адмирал Кузнецов" не было пожара, сообщил руководитель пресс-службы центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.

Об возгорании ранее сообщили СМИ, по их данным, во время ремонта якобы взорвался баллон с ацетиленом.

Гладышев опроверг эту информацию, заявив РИА Новости, что произошел сбой в работе технологического оборудования, не приведший к возгоранию. Он никак не отразился на ходе работ по ремонту корабля.

Напомним, 12 декабря 2019 года на авианосце произошел пожар. При тушении продуктами горения отравились 10 военных. Два человека погибли. Причиной пожара СМИ называли попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.

Ранее сообщалось, что на восстановление авианосца "Адмирал Кузнецов" после пожара уйдет 300-350 млн рублей.