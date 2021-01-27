27 Января 2021
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Политика Свердловская область
Александр Высокинский, Евгений Куйвашев (2020) | Фото: све.рф

Куйвашев официально утвердил Высокинского своим первым заместителем

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Высокинский приступил к исполнению своих служебных обязанностей с сегодняшнего дня, 27 января. Напомним, накануне депутаты Законодательного собрания на своем внеочередном заседании одобрили кандидатуру экс-мэра Екатеринбурга на пост первого заместителя главы региона.

Александр Высокинский покинул пост мэра уральской столицы в конце прошлого года. Врио главы муниципалитета стал Алексей Орлов, ранее работавший первым вице-губернатором Свердловской области.

На этой неделе конкурсная комиссия по выбору главы Екатеринбурга начала свою работу. На должность мэра претендуют 44 человека - преимущественно это жители города, в том числе шесть женщин.

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Куйвашев официально утвердил Высокинского своим первым заместителем

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Теги: Куйвашев, Высокинский, вице-губернатор, указ



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