Куйвашев официально утвердил Высокинского своим первым заместителем

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Высокинский приступил к исполнению своих служебных обязанностей с сегодняшнего дня, 27 января. Напомним, накануне депутаты Законодательного собрания на своем внеочередном заседании одобрили кандидатуру экс-мэра Екатеринбурга на пост первого заместителя главы региона.

Александр Высокинский покинул пост мэра уральской столицы в конце прошлого года. Врио главы муниципалитета стал Алексей Орлов, ранее работавший первым вице-губернатором Свердловской области.

На этой неделе конкурсная комиссия по выбору главы Екатеринбурга начала свою работу. На должность мэра претендуют 44 человека - преимущественно это жители города, в том числе шесть женщин.